МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в 2022 году подскочила в 3,3 раза и составила 28,746 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Equinor рассказала о негативном влиянии санкций ЕС на работу компании

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 9,03 доллара после 2,63 доллара годом ранее. Общая выручка Equinor составила 150,806 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2021 года.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за год составила 101,2 доллара за баррель — в 1,4 раза выше, чем в 2021 году.

В четвертом квартале Equinor получила чистую прибыль в 7,895 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,51 доллара после 1,04 доллара год назад. Общая квартальная выручка выросла на 5,2% год к году и составила 34,321 миллиарда долларов. Эксперт предсказал, чем обернется для Европы лимит цен на нефтепродукты

Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,046 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. По итогам всего года он снизился на 2% и составил 2,039 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.