МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доля собственных торговых марок (СТМ) в продаже продовольственных ретейлеров России выросла за 2022 год на 5 процентных пунктов, до 20% от выручки, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Перевозчики и ретейлеры России увеличили поставки из Турции в 4,6 раза

Опрос сетей-членов АКОРТ показал значительный рост спроса на СТМ-товары практически во всех товарных категориях. "Развитие собственных торговых марок ретейлеров стало одним из ключевых трендов розничной торговли в 2022 году. … Средняя доля СТМ в продажах продовольственных сетей выросла более чем на 5 процентных пунктов, до 20% от выручки", — заявили в Ассоциации.

При этом доля СТМ в продажах непродовольственных ретейлеров-членов АКОРТ в среднем составила 42%, увеличившись на 8 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. В секторе DIY доля выросла в среднем на 2 процентных пункта, до 12% от оборота.

Кроме того, по данным АКОРТ, на каждую федеральную торговую сеть сегодня приходится в среднем 11 собственных брендов. В общей сложности федеральные продовольственные сети в прошлом году ввели в ассортимент более 5000 новых товаров под собственными марками — в среднем по 925 новинок на каждую сеть.

Самый высокий рост спроса на СТМ в продуктовой рознице отмечен в категориях "молочные продукты и сыры", "замороженные продукты", "бакалея", "свежие фрукты и овощи" и "кулинария" — здесь доли собственных марок в продажах товаров превышают 22%.

В непродовольственных товарах драйверами были СТМ в категориях "бытовая химия", "текстиль для дома", "подгузники и гигиенические товары" — на них приходится в среднем 40% продаж этих товарных групп.