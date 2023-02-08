МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S по итогам прошлого года выросла в 1,6 раза к 2021 году, до 29,198 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Титов призвал продлить смягченные меры контроля для перевозчиков продуктов

Выручка увеличилась за отчетный период на 32%, до 81,529 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос почти в 1,5 раза и составил 36,813 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль компании снизилась в годовом выражении на 18,8%, до 4,95 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 3,7%, до 17,82 миллиарда. Показатель EBITDA уменьшился на 18,1% — до 6,54 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, в четвертом квартале сократило выручку на 8,8%, до 13,299 миллиарда долларов, Logistics & Services — нарастило на 28%, до 3,86 миллиарда, выручка Terminals снизилась на 8,3%, до 999 миллионов.

Maersk — вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала анализа морских перевозок Alphaliner, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Она работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.