МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль на 28%, до 20,526 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Equinor ожидает увеличение добычи нефти и газа в 2023 году

Разводненная прибыль на акцию составила 7,91 доллара после 5,95 доллара годом ранее, выручка увеличилась на 36,5%, до 280,999 миллиарда.

По итогам четвертого квартала TotalEnergies получила чистую прибыль в 3,264 миллиарда долларов, что на 44% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 2,93 доллара после 2,19 доллара годом ранее. Выручка выросла на 17%, до 68,582 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов компании за год составил 2,765 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2% ниже показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала показатель снизился на 1% — до 2,812 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на электроэнергию

Компания в четвертом квартале также зафиксировала дополнительное связанное с активами в России обесценение — в размере 4,1 миллиарда долларов. Оно связанно с решением больше не учитывать в капитале 19,4% акций "Новатэка".

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.