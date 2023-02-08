МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ресторанный холдинг "Росинтер Ресторанс", управляющий по франшизе кофейнями британского бренда Costa Coffee в России, после ухода зарубежной компании из РФ разработает новый бренд для заведений и расширит ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

Там уточнили, что британский кофейный бренд Costa Coffee принял решение о приостановке работы в России. С 2008 года российская сеть кофеен работала под управлением ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс" по договору коммерческой концессии (франчайзинга).

"Все кофейни продолжат работу в штатном режиме, в тех же локациях, под управлением "Росинтера". Некоторое время кофейни будут работать без бренда. В настоящий момент "Росинтер" разрабатывает новый бренд, который позже представит рынку", — рассказали в компании.

В "Росинтере" отметили, что планируют расширить ассортимент блюд и напитков, так как ранее он был ограничен необходимостью следовать требованиям владельца бренда. "В кофейнях в коллаборации с российским бартендером уже представлена линейка новых напитков. Планируются сезонные обновления и праздничные предложения", — привели в сообщении пресс-службы слова директора по маркетингу сети кофеен Натальи Бедновой.

Она также подчеркнула, что качество кофе в заведениях сохранится на прежнем уровне. "Более чем 10-летнее сотрудничество с одним из крупнейших мировых брендов кофеен (Costa coffee) позволит нам сохранить все лучшее из британского формата и при этом обновить концепцию в соответствии с трендами российского рынка", — уточнила Беднова.

В России первая кофейня под брендом Costa Coffee открылась 26 марта 2008 года на Пушкинской площади в Москве. На сегодняшний день в РФ открыто 17 кофеен, большинство из которых расположены в Москве.