МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса, речи о повышении налогов не идет, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Прокуроры отчитались о борьбе с вмешательством полиции в работу бизнеса

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", — сказал Белоусов на вопрос о том, действительно ли сейчас обсуждается некий налоговый взнос от бизнеса.

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль — ред.) такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", — сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний.