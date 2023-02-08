МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство продляет действие отсрочки по арендной плате для мобилизованных предпринимателей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал контролировать расход бюджетных средств на выпуск техники

"Расширяем меры поддержки предпринимателей, которые сейчас решают различные воинские задачи. Для них продлевается период отсрочки по арендной плате за имущество, находящееся в федеральной собственности. Теперь на возобновление таких расчетов предоставляется 90 календарных дней с момента окончания прохождения службы", — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

По его словам, такое право будет у физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и у юридических — тех, где один человек является как единственным учредителем и участником компании, так и ее руководителем.

"Благодаря этим изменениям, наши защитники получат достаточно времени для восстановления в полной мере всех бизнес-процессов, не опасаясь возникновения финансовых претензий", — добавил Мишустин.