Правительство продлило отсрочку по аренде для мобилизованных бизнесменов
Мишустин заявил о продлении отсрочки по арендной плате для мобилизованных предпринимателей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство продляет действие отсрочки по арендной плате для мобилизованных предпринимателей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Расширяем меры поддержки предпринимателей, которые сейчас решают различные воинские задачи. Для них продлевается период отсрочки по арендной плате за имущество, находящееся в федеральной собственности. Теперь на возобновление таких расчетов предоставляется 90 календарных дней с момента окончания прохождения службы", — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
По его словам, такое право будет у физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и у юридических — тех, где один человек является как единственным учредителем и участником компании, так и ее руководителем.
"Благодаря этим изменениям, наши защитники получат достаточно времени для восстановления в полной мере всех бизнес-процессов, не опасаясь возникновения финансовых претензий", — добавил Мишустин.