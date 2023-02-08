МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Французская компания Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы, сообщили РИА Новости два источника на молочном рынке. Еще один подтвердил эту информацию, и еще один предполагает, что такие переговоры ведутся. "Руспродсоюз" объяснил, почему вес молока начали указывать в килограммах

Французская компания Danone в середине октября 2022 года сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров, писала в начале февраля газета "Коммерсант".

ЛОНГ-ЛИСТ

Компания уже отобрала лонг-лист претендентов на свой бизнес — это 15 российских компаний, рассказал РИА Новости один из источников на рынке. По его словам, в списке крупнейшие российские агрохолдинги, а также РЖД, "Ростех" (через Marathon group) и арабские и китайские инвестиционные фонды. По информации другого собеседника агентства, список даже шире — в нем 20 компаний. ВОЗ подвергла критике индустрию производства молочных смесей

На активы Danone претендуют в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Прогресс", "ЭкоНива", "Агрокомплекс имени Ткачева" и "Дамате", а также подконтрольная АФК "Система" "Степь", уточняет первый источник. Еще два собеседника агентства, близкие к возможным участникам сделки, подтвердили факт таких переговоров.

УСЛОВИЯ

"Главные условия французов — это опцион обратного выкупа на 5-10 лет, а также сохранение блокпакета акций. Первые претенденты на бизнес Danone — это "Черкизово" и "Ренна", а также "ЭкоНива". Они в самом начале списка, так как они, по мнению французов, смогут соблюсти условия сделки и без проблем вернуть актив через эти 5-10 лет", — рассказывает один из собеседников агентства.

В АФК "Система", "Агрокомплексе имени Ткачева" и "Русагро", по его словам, такой уверенности нет, "поэтому их будут рассматривать уже после".

По данным источника, сумма покупки может быть номинальной, однако сумма инвестиций, которые должен будет направить покупатель, исключает участие мелких игроков: "инвестиции должны быть огромными".

ЧТО ГОВОРЯТ ПРЕТЕНДЕНТЫ

РИА Новости направило запрос всем возможным участникам переговоров, однако на момент публикации не получило ответа от компаний Marathon group, "Комос Групп", "Русагро", "Прогресс", "Агрокомплекс имени Ткачева" и "Дамате".

Представители ГК "ЭкоНива" и АФК "Система" от комментариев отказались, а в пресс-службе РЖД заявили, что "ОАО "РЖД" не интересуется покупкой российских активов Danone". Компанию Danone нельзя распродавать по частям

В пресс-службе "Черкизово" сказали, что не комментируют "потенциальные M&A и связанные с ними переговоры". "Компания всегда готова рассматривать любые предложения о приобретениях, которые могут представлять интерес с точки зрения развития ее бизнеса", — добавили в компании.