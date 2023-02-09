МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Услуга Роспотребнадзора по приему и учету уведомлений о начале предпринимательской деятельности стала доступна в многофункциональных центрах в новых регионах России, сообщается на сайте ведомства. Россиянам напомнили, кому положено законно работать меньше

"Услуга по приему и учету уведомлений о начале предпринимательской деятельности стала доступна в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, действующих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие запросы от жителей новых регионов сотрудники МФЦ начали принимать в январе", — говорится в сообщении.

В рамках подготовки этой услуги к запуску Роспотребнадзором были подписаны соответствующие соглашения с МФЦ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также проведены обучающие семинары с сотрудниками центров, пояснили в ведомстве.