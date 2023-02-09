МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2022-2023 финансового года опустилась на 18% в годовом выражении и составила 1,899 триллиона иен (14,3 миллиарда долларов), сообщила компания в своем отчете. Россиянам объяснили, как нельзя прогревать автомобиль

Прибыль в пересчете на акцию составила 138,78 иены (1,05 доллара) против 166,45 иены за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 18% — до 27,464 триллиона иен (207,2 миллиарда долларов), а операционная прибыль опустилась на 17% — до 2,098 триллиона иен (15,8 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota снизилась на 8% в годовом выражении — до 727,942 миллиарда иен (5,5 миллиардов долларов). Прибыль на акцию снизилась до 53,4 иены (0,4 доллара) с 57,18 иены годом ранее. Выручка поднялась на 25% — до 9,755 триллиона иен (73,6 миллиарда долларов), а операционная прибыль — на 22%, до 956,652 миллиарда иен (7,2 миллиарда долларов), что выше прогноза в 747 миллиардов иен.

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 6,491 миллиона автомобилей, что на 6,5% больше показателя годичной давности. Продажи за третий квартал финансового года выросли в годовом выражении на 16,4% и составили 2,331 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года суммарно продать 8,8 миллиона автомобилей. В Ozon рассказали, какие автозапчасти чаще всего покупают россияне

Компания сохранила прогноз по прибыли и выручке на финансовый год. По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 36 триллионов иен (272 миллиарда долларов), операционную прибыль – на уровне 2,4 триллиона иен (18,1 миллиарда долларов). Чистая прибыль, по прогнозу, составит 2,36 триллиона иен (17,8 миллиардов долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.