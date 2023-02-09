2023-02-09T11:15:45+03:00

2023-02-09T11:15:45+03:00

2023-02-09T11:15:45+03:00

2023

https://1prime.ru/business/20230209/839744926.html

Производство электромобилей в России увеличат в девять раз

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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В 9 РАЗ, ДО 18 ТЫС ЕДИНИЦ — КАБМИН Новость дополняется ПРАЙМ, 09.02.2023

авто, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60