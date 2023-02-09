2023-02-09T11:15:45+03:00
2023-02-09T11:15:45+03:00
2023-02-09T11:15:45+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230209/839744926.html
Производство электромобилей в России увеличат в девять раз
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В 9 РАЗ, ДО 18 ТЫС ЕДИНИЦ — КАБМИН Новость дополняется ПРАЙМ, 09.02.2023
авто, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В 9 РАЗ, ДО 18 ТЫС ЕДИНИЦ — КАБМИН
Новость дополняется