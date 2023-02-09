МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Свыше 24 тысяч электромобилей на текущий момент насчитывается в России, в конце прошлого года продажи электрокаров превышали 180 штук в неделю, сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников. Производство электромобилей в России увеличат в девять раз

"Только в ноябре и декабре 2022 года недельный рост продаж электромобилей превышал 180 штук (в 2021 году в среднем регистрировалось 25 электромобилей в неделю). На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 24 500 электромобилей", — приводит пресс-служба министерства слова Колесникова в релизе по итогам профильного совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

По словам Колесникова, в России уже работают более 7,5 тысячи зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС (станции зарядки электромобилей).

Как отмечает Минэкономразвития, рост продаж электромобилей в первую очередь обусловлен реализацией мер поддержки, направленных на развитие электротранспортной отрасли и стимулирование спроса.

"Действующие меры делают приобретение электромобиля привлекательным для граждан – это льготное автокредитование для частных лиц и льготный автолизинг для юридических. В соответствии с этими программами покупателю предоставляется скидка в размере 25% при покупке в кредит или лизинг отечественного электрокара. Также в ряде регионов действуют еще такие меры, как бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога", — напомнили в министерстве.