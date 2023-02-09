МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первых трех кварталов 2022-2023 финансового года (завершившихся 31 декабря 2021 года) сократилась на 43% и составила 115,04 миллиарда иен (около 868 миллионов долларов), следует из финансовой отчетности компании. Иранские автопроизводители планируют поставки машин в Россию

Разводненная прибыль на акцию составила 29,38 иены (0,22 доллара) после 51,44 иены (0,45 доллара) годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,5 раза, до 289,701 миллиарда иен (2,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 22% в годовом выражении — до 7,5 триллиона иен (56,58 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль Nissan выросла в полтора раза, до 50,565 миллиарда иен (380 миллионов долларов). Операционная прибыль выросла в годовом выражении в два с половиной раза — до 133,093 миллиарда иен (1 миллиард долларов). Выручка поднялась на 29% — до 2,837 триллиона иен (21,4 миллиарда долларов).

В целом по итогам текущего финансового года Nissan ожидает получить чистую прибыль в 155 миллиардов иен (1,17 миллиарда долларов). Операционная прибыль ожидается на уровне 360 миллиардов иен (2,7 миллиарда долларов). Выручка планируется в размере 10,9 триллиона иен (82,2 миллиарда долларов). Чистая прибыль Toyota снизилась за три квартала финансового года

Продажи автомобилей за отчётный период сократились на 17%, до 2,411 миллиона, в том числе в третьем квартале уменьшились на 6,9%, до 842 тысяч. Прогноз продаж автомобилей по итогам года был понижен до 3,4 миллиона с 3,7 миллиона.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.