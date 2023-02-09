МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первых трех кварталов 2022-2023 финансового года (завершившихся 31 декабря 2021 года) сократилась на 43% и составила 115,04 миллиарда иен (около 868 миллионов долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 29,38 иены (0,22 доллара) после 51,44 иены (0,45 доллара) годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,5 раза, до 289,701 миллиарда иен (2,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 22% в годовом выражении — до 7,5 триллиона иен (56,58 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль Nissan выросла в полтора раза, до 50,565 миллиарда иен (380 миллионов долларов). Операционная прибыль выросла в годовом выражении в два с половиной раза — до 133,093 миллиарда иен (1 миллиард долларов). Выручка поднялась на 29% — до 2,837 триллиона иен (21,4 миллиарда долларов).
В целом по итогам текущего финансового года Nissan ожидает получить чистую прибыль в 155 миллиардов иен (1,17 миллиарда долларов). Операционная прибыль ожидается на уровне 360 миллиардов иен (2,7 миллиарда долларов). Выручка планируется в размере 10,9 триллиона иен (82,2 миллиарда долларов).
Продажи автомобилей за отчётный период сократились на 17%, до 2,411 миллиона, в том числе в третьем квартале уменьшились на 6,9%, до 842 тысяч. Прогноз продаж автомобилей по итогам года был понижен до 3,4 миллиона с 3,7 миллиона.
Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
https://1prime.ru/business/20230209/839746565.html