МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Разработка Колмозерского месторождения лития активизирует отечественное производство электромобилей, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию

Совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" — получило лицензию на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. Стартовая цена на аукционе Роснедр составила 1,56 миллиарда рублей. Срок пользования недрами — 20 лет. Минпромторг, в свою очередь, отметил, что перерабатывающий комплекс обеспечит до 45 тысяч тонн литиевого сырья в год, однако предприятие выйдет на полную мощность к 2030 году.

Хазанов считает, что создание проекта "Полярный литий" означает восстановление полной технологической цепочки в отечественной литиевой отрасли, а также обеспечит ее выход на новый этап развития. "Безусловно, это даст импульс к развитию действующих и созданию новых предприятий по выпуску литий-ионных аккумуляторов и, соответственно, интенсивному развитию производства электромобилей на отечественных автозаводах", — отметил он.

"В России имеется три предприятия по выпуску литиевой продукции, Красноярский химико-металлургический завод, Новосибирский завод химических концентратов и "Халмек", однако сырье для ее производства завозится из-за границы, преимущественно из Латинской Америки", — добавил он.

По его словам, подобное положение дел несет риски для национальной литиевой индустрии: возможное прекращение поставок сырья из Латинской Америки может привести к падению загрузки отечественных предприятий и необходимости поиска новых поставщиков, что может потребовать времени. "Теперь же ситуация должна поменяться в лучшую сторону – благодаря вовлечению в эксплуатацию Колмозерского пегматитового месторождения, а литиевая отрасль нашей страны будет полностью обеспечена сырьем", — заключил эксперт.

Колмозерское месторождение содержит 18,9% всех запасов лития России, и это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране. На госбалансе по состоянию на начало 2021 года учтены запасы оксида лития в объеме 843 645 тонн. Прогнозные ресурсы Колмозерского по категории P1 составляют 13,5 миллиона тонн руды и 152,6 тысячи тонн оксида лития. Тем временем ранее в четверг кабмин РФ отметил, что производство электромобилей в РФ в текущем году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин.