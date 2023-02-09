МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Компания People&People, управляющая сервисами такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф", рассматривает иранских производителей автомобилей в качестве поставщиков для своих сервисов, сообщила РИА Новости PR-директор компании Екатерина Зубенина. Иранские автопроизводители планируют поставки машин в Россию

Ранее российский посол в Тегеране Алексей Дедов заявил в интервью РИА Новости, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а другая иранская компания Saipa также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин.

"Мы ведем переговоры со всеми производителями автомобилей, в том числе, рассматриваем и иранских производителей", — сказала Зубенина, отвечая на вопрос, планирует ли компания приобретать данные автомобили.

По ее словам, на итоговое решение повлияет закупочная стоимость автомобилей и возможность их дальнейшего обслуживания в период эксплуатации для обеспечения необходимой безопасности перевозок пассажиров.