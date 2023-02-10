МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ — разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Росатом" оценил санкции против российской атомной отрасли

"НПО "Критические информационные системы" (НПО КИС, структура "Росатома") приобретает 100% акций АО МЦСТ, говорит источник… По его данным, "сделка была безденежной", — пишет издание.

При этом собеседник газеты, близкий к акционерам МЦСТ, отрицает интерес "Росатома" к компании. В "Росатоме" отказались от комментариев, так же поступил директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.

Структуры "Росатома" проявляли интерес к покупке МЦСТ еще в конце 2021 года, напоминает издание. НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Источник газеты, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что сейчас НПО КИС "интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано". Эксперты рассказали, чем "Яндекс" может заменить процессоры Nvidia

Переговоры в отношении МЦСТ начались еще летом 2021 года, но владельцы дизайн-центра "выставили слишком высокий ценник, и процесс не продвинулся", утверждает источник издания на рынке микроэлектроники. Он полагает, что "Росатом" уже тогда рассматривался властями как "внятный инвестор, который может спасти актив", сама же госкорпорация была "умеренно заинтересована в сделке".

По данным источника издания в одном из крупных российских производителей электроники, в 2022 году переговоры о сделке продолжились. "После того, как был проведен предпродажный аудит, представители "Росатома" говорили о том, что готовы управлять активом и развивать его, но платить не хотели", — говорит собеседник издания. По его мнению, у МЦСТ "были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз", пишет газета.