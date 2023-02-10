МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ опроверг перераспределение средств программы Фонда развития промышленности (ФРП) "Автокомпоненты", которая направлена на поддержку их локализации в стране через механизм грантов, следует из сообщения министерства. Часть средств на локализацию автокомпонентов распределят на новые регионы

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что данная программа была сокращена на 3 миллиарда рублей, примерно до 3 миллиардов рублей, а средства перераспределены на нужды новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Минпромторг России не принимал окончательных решений о перераспределении финансирования в рамках действующих программ ФРП, в том числе, программы "Автокомпоненты". В случае необходимости принятия такого рода оперативных решений, средства под финансирование конкретных программ могут быть восстановлены через докапитализацию ФРП", — прокомментировали в министерстве.

В Минпромторге также уточнили, что основной массив проектов, направленных на локализацию производства автокомпонентов, в ближайшей перспективе будет реализовываться с помощью механизма кластерной инвестиционной платформы.

В рамках программы грантов для локализации автокомпонентов в России предоставляются займы под 1% годовых на создание серийных производств узлов и агрегатов для автомобилей и спецтехники, а также увеличение масштабов выпуска автокомпонентов. Сумма займов варьируется от 100 миллионов до 5 миллиардов рублей. В 2022 году в рамках программы "Автокомпоненты" было выдано 14 займов общей суммой 45,2 миллиарда рублей.