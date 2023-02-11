С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — ПРАЙМ. Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Власти подготовят меры поддержки для создания новых российских брендов

"Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах", — заявил он в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу — большую полку!" в ответ на вопрос о сроках открытия новых магазинов Zara.

Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России. "Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step", — добавил он.

В октябре прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group. Посол оценил потери швейцарских компаний после ухода из России

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".

Daher Group — ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.