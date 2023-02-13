2023-02-13T09:14:33+03:00

2023-02-13T09:14:33+03:00

2023-02-13T09:14:33+03:00

2023

https://1prime.ru/business/20230213/839784033.html

Nissan и Renault инвестируют в расширение производства в Индии

Бизнес

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Nissan Motor Co и Renault SA сегодня заявили, что инвестируют 600 млн долларов в производство в Индии шести новых моделей, включая два новых электромобиля. ПРАЙМ, 13.02.2023

авто, финансы, бизнес, новости, nissan, renault, индия

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https://1prime.ru/business/20230209/839746623.html

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60