2023-02-13T09:14:33+03:00
2023-02-13T09:14:33+03:00
2023-02-13T09:14:33+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230213/839784033.html
Nissan и Renault инвестируют в расширение производства в Индии
Бизнес
Новости
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Nissan Motor Co и Renault SA сегодня заявили, что инвестируют 600 млн долларов в производство в Индии шести новых моделей, включая два новых электромобиля. ПРАЙМ, 13.02.2023
авто, финансы, бизнес, новости, nissan, renault, индия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Nissan Motor Co и Renault SA сегодня заявили, что инвестируют 600 млн долларов в производство в Индии шести новых моделей, включая два новых электромобиля.