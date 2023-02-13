МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Nissan Motor Co и Renault SA сегодня заявили, что инвестируют 600 млн долларов в производство в Индии шести новых моделей, включая два новых электромобиля.

Электромобиль

Эксперт рассказал, что активирует производство электромобилей в России