МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. BMW выполнила свой план на 2022 год, получив прибыль до налогообложения значительно выше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил в воскресенье журнал Focus Money со ссылкой на финансового директора компании.

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"У нас не было причин корректировать прогнозы… Иначе мы бы не были такими расслабленными", — цитирует журнал Focus Money финансового директора Николаса Петера.

Автопроизводитель, который должен опубликовать свои результаты за полный год в середине марта, на момент написания заметки комментария не предоставил.

Петер сказал, что спрос в Америке был очень высоким, а в Европе портфель заказов все еще был обширным, но в Великобритании и Германии объем новых заказов снизился. "Во Франции и Испании дела обстоят лучше", — уточнил он в интервью Focus Money.