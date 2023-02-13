МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. разработает новое поколение электромобилей к 2026 году, следует из пресс-релиза концерна. Nissan и Renault инвестируют в расширение производства в Индии

"Мы разработаем следующее поколение электромобилей для марки Lexus к 2026 году, при этом все, начиная от аккумулятора и платформы и заканчивая тем, как строится автомобиль, будет оптимизировано для текущего модельного ряда", — говорится в сообщении.

Автоконцерн добавляет, что комплектующие автомобилей будут подходить как для формирования модельного ряда Lexus, так и для линейки машин бренда Toyota.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.