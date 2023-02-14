МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") планирует набрать 12 тысяч специалистов в связи с масштабными планами строительства отечественных гражданских самолетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В структурах ГТЛК оценили ситуацию с самолетами зарубежных "дочек"

В "Ростехе" отметили, что компания должна обеспечить страну авиатехникой собственного производства, в том числе поставить около 500 авиалайнеров до 2030 года.

"Это колоссальный заказ, чтобы выполнить его, необходимы дополнительные кадры. В ближайшие годы одна только ОАК планирует трудоустроить на свои предприятия 12 тысяч специалистов", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости сообщал о необходимости крупносерийного строительства российских гражданских самолетов, чтобы "навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах".