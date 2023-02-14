МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. в ближайшие годы сократит 3 800 сотрудников в Европе для снижения производственных затрат, преобразование бизнеса необходимо в связи с быстро меняющимися условиями рынка и ростом числа конкурентов в сфере производства электромобилей, следует из пресс-релиза компании. Минпромторг назвал условие начала поставок иранских автомобилей в Россию

"Ford в Европе… предпринимает следующие шаги по преобразованию своего бизнеса, реагируя на быстро меняющиеся условия рынка и растущее число конкурентов, выходящих на рынок электромобилей… Планы включают в себя ликвидацию примерно 3 800 рабочих мест, что позволит создать более экономичную и конкурентоспособную структуру затрат для Ford в Европе. Теперь Ford будет проводить консультации со своими социальными партнерами по всей Европе, намереваясь добиться сокращения рабочих мест с помощью программ добровольного увольнения", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что к 2025 году сократит 2 800 сотрудников в инженерном подразделении, что обусловлено переходом на полностью электрические силовые агрегаты и упрощением устройства автомобилей. Сокращение еще около 1 000 сотрудников будет произведено в административных, маркетинговых, торговых и дистрибьюторских подразделениях.

Что касается конкретных стран, то Ford сократит 2 300 сотрудников в Германии, 1 300 — в Великобритании, 200 — в других странах Европы.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 173 тысяч человек.