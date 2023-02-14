МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) увеличит инвестиции в свой бизнес в Аризоне дополнительно на 3,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Известный американский инвестор раскрыл, когда произойдет крах доллара

Ранее, в ноябре, в СМИ компания сообщила о планах построить в Аризоне еще один завод по производству полупроводников стоимостью в 12 миллиардов долларов.

"Одобрено вливание капитала в размере не более 3,5 миллиарда долларов в дочернюю компанию TSMC в Аризоне", — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден в августе подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. При этом администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире.