КАЗАНЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant будут комплектоваться шинами российского производителя Kama Tyres, соответствующее соглашение подписали компания "Соллерс Алабуга" и торговый дом "Кама", сообщает автопроизводитель. Минпромторг допустил снижение ценников на шины в 2023 году

"Соллерс Алабуга" подписала соглашение с российским торговым домом "Кама" (Kama Tyres) о поставке шин линейки Kama Trace для комплектации автомобилей Argo и Atlant", — говорится в сообщении.

Директор по закупкам ПАО "Соллерс" Николай Ходосевич отметил, что локализация производства автомобилей Sollers — одно из самых приоритетных направлений развития компании в настоящий момент. "Это позволит нам не зависеть от внешних факторов, обеспечит стабильность производства. В наши амбициозные планы входит обеспечить уровень локализации производства автомобилей семейства Sollers до 70% уже в 2024 году. В настоящий момент ведется серьезная работа по поиску и контрактованию надежных и лучших поставщиков на территории России, в которой задействованы практически все подразделения компании", — сказал он.

Очередным этапом локализации стало заключение соглашения с Kama Tyres, лидером шинного рынка России, на поставку шин линейки Kama Trace в типоразмерах, которыми будут комплектоваться Sollers Argo и Atlant на производстве. Кроме того, по заказу "Соллерс Алабуга" Kama Tyres начнет разработку дополнительного типоразмера для установки на Sollers Argo. Старт серийного выпуска новой модели шин запланирован на август 2023 года.

Sollers Argo и Sollers Atlant — автомобили на базе мировых технологий и стандартов качества с лучшей в классе экономикой владения в сегменте LCV в России. Сборочное производство Argo и Atlant стартовало в конце ноября на собственном заводе компании "Соллерс" в ОЭЗ "Алабуга".

ООО "Соллерс Алабуга" — дочернее общество ПАО "Соллерс" (100%) по продаже и производству автомобилей Sollers Atlant и Argo. Завод расположен на территории ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан).