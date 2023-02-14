МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs вышел из капитала Cian PLC, которой принадлежит один из крупнейших интернет-агрегаторов объявлений о недвижимости в России "Циан", следует из документов компании, направленных комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Цены на газ в США растут во вторник

Согласно документу, Goldman Sachs отчитался о снижении до нуля доли в Cian PLC. На начало 2022 года банк контролировал 10,1% компании.

"Циан" работает на российском рынке классифайдов с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC. В 2021 году компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, ее бумаги также торгуются на Мосбирже.