МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Зарядная сеть Tesla в США будет впервые доступна для других марок электромобилей, следует из пресс-релиза администрации президента США Джозефа Байдена. Tesla повысила цены на Model Y в США

Администрация президента США, в частности, в своём официальном документе обнародовала национальные стандарты для таких зарядных устройств, финансируемых из федерального бюджета.

"Компания Tesla впервые откроет часть своей сети зарядных станций Supercharger и Destination Charger в США для электромобилей, не относящихся к Tesla, сделав к концу 2024 года не менее 7 500 зарядных станций доступными для всех электромобилей", — говорится также в документе.

Такие "открытые" зарядные устройства будут расположены по всей территории США и будут включать в себя не менее 3,5 тысячи новых и существующих зарядных станций Supercharger мощностью 250 кВт.

"Эти шаги помогут США достичь амбициозных целей президента Байдена противостоять климатическому кризису путем создания национальной сети из 500 тысяч зарядных устройств для электромобилей вдоль американских автострад и в наших населенных пунктах и обеспечения того, чтобы к 2030 году электромобили составляли не менее 50% продаж новых автомобилей", — также говорится в сообщении.

Согласно релизу, зарядные устройства должны соответствовать минимальным уровням надежности и быть доступным для поиска в приложениях для смартфонов. А новое Объединенное управление по энергетике и транспорту опубликовало уведомление о намерении выпустить возможность финансирования программы исследований и разработок "Ride and Drive Electric". Эта программа будет способствовать достижению цели создания национальной сети зарядных устройств для электромобилей для всех американцев, также говорится в тексте.