С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Компания "Лузалес" из республики Коми стада покупателем двух российских заводов IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. В правительстве одобрили продажу трех заводов IKEA в России, пишет СМИ

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщила, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

"Компания "Лузалес" приобрела два завода IKEA в России: в Тихвине (Ленинградская область – ред.) и в Вятке (Кировская область – ред.)", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Осенью прошлого года сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.