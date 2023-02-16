МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная компания Renault в 2022 году вернулась к убыткам, так как понесла потери от ухода из России. Однако она впервые за четыре года планирует выплатить дивиденды и отметила значительный рост операционной маржи.

Доля чистого убытка, приходящегося на группу, составила 338 млн евро, тогда как годом ранее группа получила прибыль в 888 млн евро. Но в целом такой результат соответствует консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному самой компанией, — они ждали, что убытки составят 310 млн евро.

Renault, которая пересматривает условия своего 24-летнего альянса с Nissan, также заявила сегодня, что нацелена на операционную маржу группы в размере 6% или более в 2023 году. В 2022 году показатель достиг 5,6%, что оказалось немного выше ожиданий и значительно превосходит результат 2021 года — 2,8%.

В 2021 году Renault вернулась к прибыли после двух лет убытков, в том числе очень крупного убытка в 2020 году. В 2022 году ее чистая прибыль от продолжающейся деятельности, без учета продажи бывшего российского подразделения "АвтоВАЗ", выросла по сравнению с 2021 годом.

Во время общего годового собрания акционеров, которое состоится 11 мая, компания вынесет на голосование вопрос о выплате дивидендов в размере 0,25 евро на акцию.

В прошлом году Renault продала свою контрольную долю в "АвтоВАЗе" российскому правительству за один рубль, но с шестилетним опционом на обратный выкуп.

Согласно сделке, объявленной в начале этого месяца, Renault сократит свою долю в Nissan с текущих 43% до 15% в рамках перезагрузки их давнего и иногда конфликтного альянса.

Соглашение, достигнутое после нескольких месяцев напряженных переговоров, также предусматривает, что Nissan приобретет до 15% в подразделении электромобилей Ampere, созданном Renault.