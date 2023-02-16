2023-02-16T10:37:32+03:00
2023-02-16T10:37:32+03:00
2023-02-16T10:37:32+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230216/839822492.html
Twitter разрешил рекламу наркотиков на своей платформе
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Twitter смягчил политику в отношении рекламы каннабиса и разрешил публиковать в соцсети рекламные объявления при соблюдении ряда условий, говорится в блоге компании. Согласно... ПРАЙМ, 16.02.2023
бизнес, новости, twitter, илон маск, реклама, соцсети
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Twitter смягчил политику в отношении рекламы каннабиса и разрешил публиковать в соцсети рекламные объявления при соблюдении ряда условий, говорится в блоге компании.
Согласно заявлению, мера нацелена на создание условий для ответственного маркетинга, что является величайшим шагом вперед для каждой соцсети.
Размещать рекламу каннабиса в США смогут компании-производители, если они:
- получили необходимую лицензию,
- не нацелены на юрисдикции, в которых у них нет лицензии,
- не нацелены на лиц младше 21 года.
В прошлом году у Twitter сменился владелец. Новым гендиректором компании стал предприниматель Илон Маск, который выкупил компанию за 44 миллиарда долларов.
Маск пообещал либерализовать требования модерации, смягчить цензуру, а также сократить издержки.