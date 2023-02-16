МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Twitter смягчил политику в отношении рекламы каннабиса и разрешил публиковать в соцсети рекламные объявления при соблюдении ряда условий, говорится в блоге компании. Маск найдет нового гендиректора Twitter к концу года

Согласно заявлению, мера нацелена на создание условий для ответственного маркетинга, что является величайшим шагом вперед для каждой соцсети.

Размещать рекламу каннабиса в США смогут компании-производители, если они:

получили необходимую лицензию,

не нацелены на юрисдикции, в которых у них нет лицензии,

не нацелены на лиц младше 21 года.

В прошлом году у Twitter сменился владелец. Новым гендиректором компании стал предприниматель Илон Маск, который выкупил компанию за 44 миллиарда долларов.

Маск пообещал либерализовать требования модерации, смягчить цензуру, а также сократить издержки.