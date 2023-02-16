МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России, сообщило министерство. Госкомиссия предложила снизить ставки по УСН для новых регионов

16 февраля заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова приняла участие в заседании Госсовета по вопросам малого и среднего предпринимательства. Участники заседания под руководством помощника президента России Игоря Левитина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова обсудили вопросы развития инфраструктуры поддержки МСП, в том числе на территории новых российских регионов.

"Среди рассмотренных на заседании тем были вопросы государственного регулирования, принятия региональной нормативной базы для сферы МСП в новых регионах, использование лучших практик для поддержки бизнеса в них… Как сообщила Татьяна Илюшникова, Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых субъектах РФ", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, основными направлениями для развития предпринимательства на новых территориях сейчас являются интеграция бизнеса в российское правовое поле, финансовые меры поддержки, в том числе гарантийные механизмы, а также рынки сбыта, сообщает Минэкономразвития.

По данным министерства, на 10 февраля 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей статус субъектов МСП получили более 46 тысяч предприятий. Отмечается, что для развития предпринимательства в регионах предстоит создать инфраструктуру поддержки — центры "Мой бизнес", государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации, развернуть программу кредитования бизнеса с доступными ставками.