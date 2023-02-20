МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ликвидация "Исузу Соллерс", совместного предприятия российской автомобилестроительной компании "Соллерс" и японского производителя легкового коммерческого транспорта Isuzu, никак не отразилась на финансах "Соллерса", поскольку СП не успело начать инвестиции в организацию производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественной компании. Глава EDF пообещал возродить компанию после рекордных убытков

"СП "Исузу Соллерс" подало заявление о ликвидации в связи с уходом Isuzu из России и официально подписанным расторжением СПИКа. На финансы группы это не повлияло — Соллерс не понес никаких потерь, поскольку СП не успело начать инвестиции в организацию производства", — сообщили в компании.

В октябре 2022 года первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил о принятом решении расторгнуть специальный инвестиционный контракт, заключенный между ведомством и сторонами СП. По данным "Коммерсанта", при этом стороны ничего не должны государству, поскольку предприятие не пользовалось налоговыми льготами, а также компенсацией утильсбора. В рамках СПИКа в 2021 году планировалось наладить производство совместного продукта Isuzu и "Соллерс" — УАЗ City, чего так и не произошло.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.