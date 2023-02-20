АБУ-ДАБИ, 20 фев — ПРАЙМ. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров рассказал, когда станут возможны поставки SSJ New и МС-21 за рубеж

"Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA — это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам", — сказал он, отвечая на вопрос про экспорт Aurus.

"До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютером", — добавил вице-премьер — глава Минпромторга РФ, комментируя перспективы российского автобренда в ОАЭ.