АБУ-ДАБИ, 20 фев — ПРАЙМ. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, когда станут возможны поставки SSJ New и МС-21 за рубеж

Основное предназначение системы ABS — сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать.

"До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", — сказал он.

На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".

Также Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого мы его вернём на круги своя", — сказал он.

ABS — система, предотвращающая блокировку автомобиля, при торможении. Основное её предназначение — сохранение устойчивости и управляемости.

В конце января правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня. В целом, они заработали в стране с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителями не устанавливать на новые машины ряд систем — в частности, ABS и ESP, — а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".