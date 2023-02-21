МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Европе в январе резко выросли. Об этом во вторник сообщила ассоциация автопроизводителей региона. Мантуров: производство системы ABS для авто начнется в России в этом году

Число регистраций новых автомобилей в ЕС, Великобритании и в странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) выросли в январе на 10,7%, до 911 064. Об этом сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила во вторник.