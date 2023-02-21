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https://1prime.ru/business/20230221/839869176.html
Регистрации новых автомобилей в Европе выросла в январе
Бизнес
Новости
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Продажи новых автомобилей в Европе в январе резко выросли. Об этом во вторник сообщила ассоциация автопроизводителей региона. Число регистраций новых автомобилей в ЕС,... ПРАЙМ, 21.02.2023
авто, бизнес, новости, европа, авто, регистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Renault Megane Hatch
© ПРАЙМ, Антон Чистяков
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Европе в январе резко выросли. Об этом во вторник сообщила ассоциация автопроизводителей региона.
Число регистраций новых автомобилей в ЕС, Великобритании и в странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) выросли в январе на 10,7%, до 911 064. Об этом сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила во вторник.