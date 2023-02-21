МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе в годовом выражении выросли на 11,3% и составили 760 041 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В России с 1 марта появится новый сигнал светофора

"В январе 2023 года рынок легковых автомобилей Европейского союза вырос на 11,3% до 760 041 единиц, начав новый год на позитивной ноте. Однако это произошло в основном благодаря необычайно скромной базе сравнения в 2022 году, когда был достигнут самый низкий январский объем за всю историю наблюдений", — указывает ACEA.

В частности, продажи в январе в годовом выражении во Франции увеличились на 8,8%, в Италии — на 19%, в Испании — на 51,4%. При этом в Германии показатель снизился на 2,6%.

В модельном же разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в январе в годовом выражении на 10,6%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 0,9%, группы Renault — подскочили на 24,6%.