МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor договорилась о продаже своего нефтяного терминала на Багамах, сообщает компания в пресс-релизе. СМИ: экспорт российской нефти в Китай достиг рекорда с 2020 года

"Equinor заключила соглашение с Liwathon о продаже нефтяного терминала Equinor South Riding Point на острове Гранд-Багама на Багамах", — говорится в сообщении.

Терминал был приобретен компанией в 2009 году для торговли нефтью преимущественно с американских рынков. Сделка была одобрена багамскими властями, дополнительные коммерческие детали по сделке не приводятся.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.