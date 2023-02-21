МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития в прошлом году значительно упростило перерегистрацию компаний из западных юрисдикций в специальных административных районах России, в настоящее время насчитывается 157 таких компаний, еще порядка 20 готовятся к подаче документов, сообщил журналистам первый замглавы министра экономического развития РФ Илья Торосов. "Ростех" представил за рубежом офшорный вертолет Ми-171А3

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики — российские компании, прежде всего из ключевых отраслей, должны работать в юрисдикции своей страны.

"С началом санкционного давления на Россию потребность бизнеса в "переезде" на родину увеличилась. Минэкономразвития был оперативно разработан пакет мер, упрощающих и значительно ускоряющих процесс редомициляции. Фактически стало достаточно принять корпоративное решение о "переезде", чтобы начать "переезжать". Все остальные документы можно предоставить по ходу. Все эти и другие меры продолжают действовать и в 2023 году", — сказал Торосов.

Он добавил, что в результате значительно увеличилось количество компаний, "переехавших" в Россию. "Сейчас уже 157 компаний перерегистрированы в обоих САР. Только с начала 2023 года переехали 17 компаний. Еще порядка 20 компаний готовятся к подаче документов на перерегистрацию, две компании находятся в процессе "переезда" на остров Октябрьский. В САР на острове Русский в этом году ожидается более 15 компаний", — добавил он.

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).