МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания Rio Tinto сегодня сообщила, что будет поставлять BMW алюминий, который производит в Канаде с использованием гидроэлектроэнергии. Это снизит углеродный след автопроизводителя, связанный с закупками металла. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросли на 11 процентов

Британская горнодобывающая компания и немецкий автопроизводитель в отдельных заявлениях сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. В документе указано, что использующие гидроэнергетику мощности Rio Tinto в Канаде будут поставлять алюминий на завод BMW в Спартанбурге, штат Южная Каролина, начиная с 2024 года. Объемы поставок не указываются. Соглашение "может привести к сокращению выбросов диоксида углерода на величину до 70% по сравнению с принятым BMW Group базовым уровнем для алюминия", подчеркнули в Rio Tinto.

"Соглашение о поставках алюминия с низким уровнем выбросов диоксида углерода" также направлено на "расширение использования алюминия без прямых выбросов диоксида углерода в процессе выплавки", написал Йоахим Пост, член правления BMW AG, отвечающий за закупки и сеть поставщиков.