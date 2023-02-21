МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года, сообщили журналистам в министерстве. Юрист раскрыл, когда налоговая проверит превышение расходов над доходами

"Минэкономразвития уже подготовило проект постановления правительства для отмены плановых проверок в новых регионах до конца 2024 года. Решение о проведении внеплановых проверок будет принимать в том числе руководство регионов", — сказал директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин, чьи слова приводит пресс-служба.

Также уточняется, что правительство определит перечень видов лицензирования, для которых с 2024 по 2026 годы будет установлен дополнительный льготный период. Так, вместо получения лицензии можно будет просто подать уведомление о начале деятельности. Деятельность будет осуществляться на основании особых упрощенных обязательных требований.

Пресс-служба напоминает, что в России плановые проверки в отношении большинства объектов в 2023 году отменили по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. "Контрольные органы включают в планы проверок только те объекты, деятельность которых связана с чрезвычайно высоким и высоким рисками", — добавил Вдовин.