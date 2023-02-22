МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Компания "Аквалайф ресурс" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о даче предварительного согласия на покупку ООО "Келлог Рус", российского подразделения американской Kellogg Co, следует из материалов ФАС. Покупателей предупредили о "мертвых" полках в магазинах

"В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство АО "Аквалайф ресурс"… о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% в уставном капитале ООО "Келлог Рус", — говорится в ходатайстве, которое было подано 14 февраля.

В Россию Kellogg вошла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране, а в декабре — о возможной продаже бизнеса в России производителю напитков "Черноголовка".

"Черноголовка" тогда заявляла, что подписала с Kellogg обязывающий договор, последняя в свою очередь отмечала, что сделка подлежит согласованию со стороны властей.

Холдинг "Черноголовка" производит безалкогольные напитки и продукты питания в России и СНГ: помимо УК "Черноголовка", в его состав входят ООО "ПК Аквалайф" (напитки), ООО "Глобал Снек", ООО "Меркатус Нова Компани" (торговый дом) и другие компании. Выпуск продукции ведется на восьми собственных заводах. Выручка группы за 2021 года составила 14,1 миллиарда рублей.