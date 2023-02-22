ВАРШАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Польша и компания Westinghouse из США подписали соглашение о предпроектных работах на строительство первой польской атомной электростанции. Глава "Росатома" выразил надежду, что планы Турции по АЭС "Аккую" неизменны

Церемония подписания соглашения о предпроектных работах между компанией "Польские атомные электростанции" и американской Westinghouse состоялась в среду в Варшаве.

"Сегодняшнее решение и сегодняшнее соглашение позволит нам безопасно чувствовать себя на протяжении очередных лет. Мы обязаны заботиться об энергетической безопасности Польши", — заявила во время церемонии подписания министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она отметила, что очередное соглашение на пути строительства первой польской АЭС будет подписано в первой половине текущего года. "Это соглашение – это очередной этап сотрудничества между компаниями. Очередное соглашение будет подписано еще перед летними каникулами", — сказала министр.

Первую в Польше атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.