ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Один из ведущих японских автопроизводителей компания Toyota Motor в ходе первой же встречи с представителями профсоюза согласилась удовлетворить их условия по увеличению размера оплаты труда, а также заявила, что выплатит в этом году бонус в размере 6,7 месячных заработных плат. Toyota создаст новое поколение электромобилей к 2026 году

"Видя общие труды, мы бы хотели вознаградить их тяжелую работу. Это мысли всего руководства. И президент Тоёда разделяет эту идею. Поэтому запросы на размер оплаты труда в этом году и бонусов, направленные профсоюзом, будут удовлетворены. Мы также намерены поднять оплату труда частично занятых сотрудников и пожилых сотрудников с фиксированным сроком работы", — заявил в ходе встречи Кодзи Сато, который займет место президента автоконцерна с 1 апреля этого года.

В его словам, подобное решение далось непросто, ведь уровень оплаты труда в Toyota уже очень высокий, однако оно было сделано, так как "это означает готовность предпринимать действия для движения вперед".

Ранее в феврале профсоюз запросил от руководства автопроизводителя повышения оплаты труда, а также выплаты бонусов в текущем году в размере 6,7 месячных заработных плат. По информации компании, обсуждения вопроса продолжатся в ходе последующих трех встреч, а данные по размеру оплаты труда могут быть обнародованы после финальной встречи 15 марта.