МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada в РФ с 1 марта в среднем вырастут на 2-3%, оценили для РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). СМИ: в ЕС пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

"Повышение с 1 марта на модели "АвтоВАЗа" будет небольшим, 2-3%", — заявили в РОАД.

В конце декабря президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил агентству, что рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года составит 5,5%. Министерство в апреле также планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз ранее в феврале, сохранил оценки показателя на уровне 5-7%.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.