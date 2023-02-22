МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Дилеры сообщили о планируемом повышении цен на автомобили Lada с 1 марта

"Предложение Минпромторга России предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года", — прокомментировали документ в министерстве.

"В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе, на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб. Они позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через "ЭРА-ГЛОНАСС" передавать данные службам для оказания помощи пострадавшим", — добавили в Минпромторге РФ.

В министерстве также уточнили, что производители устройств вызова экстренных оперативных служб подтвердили готовность к выпуску их достаточного количества для покрытия спроса. Кроме этого, создана большая сеть центров установки и обслуживания этих устройств.

Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.