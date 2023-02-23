МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Добыча углеводородов итальянской Eni снизилась в четвертом квартале 2022 года на 7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в отчетности компании. Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после аварии

"В четвертом квартале 2022 года добыча углеводородов составила в среднем 1,68 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2021 годом", — сообщила Eni.

За этот период добыча нефти и конденсата составила 776 тысяч баррелей в сутки, что на 9% меньше, чем в 2021 году. Природного газа в четвертом квартале 2022 года было добыто 4,426 миллиарда кубических футов в сутки, что ниже на 6%.

Компания отмечает, что снижение добычи было вызвано плановыми и внеплановыми остановками в Казахстане, локальными проблемами в Нигерии, падением добычи в Норвегии и Египте, а также истощением зрелых месторождений.

При этом по всему году снижение добычи было только на 4%. Его частично компенсировали запуск проекта Coral в Мозамбике и Amoca в Мексике, более высокая активность компании в Алжире, а также приобретение бизнеса в США. Также положительным фактором было ослабление квот на добычу ОПЕК+ в течение года, отмечает компания.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.