МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам 2022 года зафиксировала чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 4,845 миллиарда евро, годом ранее была прибыль в 553 миллиона, говорится в отчетности компании. Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после аварии

При этом скорректированная чистая прибыль по итогам отчетного периода выросла в 2,5 раза, до 2,357 миллиарда евро. Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) в отчетном периоде вырос вдвое, до 7,675 миллиарда евро. Выручка достигла 18,714 миллиарда евро, что в 2,4 раза выше показателя предшествовавшего года.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, за четвертый квартал составил 5,289 миллиарда евро после прибыли годом ранее в 144 миллиона. Показатель учитывает в том числе списание 4,514 миллиарда евро в связи с уходом из России. Добыча углеводородов компании в четвертом квартале снизилась до 484 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 28,6% к показателю годом ранее. Указано, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

Также компания отмечает, что без учета показателей России приходящийся на акционеров чистый убыток в четвертом квартале вырос до 852 миллионов со 149 миллионов евро, за год — составил 1,327 миллиарда евро после прибыли в 40 миллионов годом ранее. EBITDAX в четвертом квартале вырос на 11,5%, до 1,258 миллиарда евро, за год — в 1,9 раза, до 5,924 миллиарда евро. А добыча за год снизилась на 3%, до 321 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день.

Компания ожидает, что по итогам текущего года добыча углеводородов составит 325-350 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Капиталовложения, по оценкам Wintershall Dea, в текущем году составят 1,2-1,4 миллиарда евро, а бюджет геологоразведки — 200-250 миллионов. Показатель EBITDAX, как ожидается, снизится в пределах 40%.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.