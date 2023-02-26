МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Специализированные салоны по продаже дронов появятся в России в ближайшие годы, помимо продажи аппаратов, они будут оказывать услуги технического сервиса, страховки и ряд других, рассказал РИА Новости представитель рынка AeroNet ("Аэронет") Национальной технологической инициативы, гендиректор компании "Агримакс.Аэро" Максим Чижов. Эксперт оценил рост числа дронов для зондирования Земли в России

"В России в ближайшие годы появятся специализированные салоны по продаже беспилотных летательных аппаратов для решения бизнес-задач в таких отраслях экономики, как строительство, мониторинг объектов и территорий, сельское хозяйство и логистика. Офлайн-магазины будут оказывать услуги трейд-ин, дрон-шеринг, проводить техническую диагностику и ремонт аппаратов" — считает Чижов.

По его словам, первые такие салоны могут открыться на базе автомобильных центров в городах, где спрос на беспилотники и использование таких аппаратов находятся на самом высоком уровне: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, городах Ленобласти, а также в ряде городов-миллионников.

"С учетом быстрого роста рынка беспилотников через несколько лет в России дроносалоны станут таким же каналом продаж, как и салоны автодилеров. Они будут реализовывать, в первую очередь, аппараты для бизнеса и предпринимателей", — сказал Чижов. В Финансовом университете подсчитали ущерб для России от новых санкций

"Салоны будут продавать различного типа беспилотники для строительства, мониторинга объектов и территорий, сельского хозяйства и, конечно, логистики, давать возможность проверить аппарат перед покупкой, в том числе будет развиваться трейд-ин, вторичные продажи, аренда беспилотников или дрон-шеринг, в салонах будут страховать как уже имеющиеся у клиентов решения, так и только приобретаемые ими", — пояснил эксперт.

Он отметил, что, помимо этого, салоны будут поставлять под заказ необходимые запчасти и детали для дронов от различных производителей. По его мнению, развитие рынка в сторону конечного потребителя потребует уйти от концепции обслуживания дронов только "на авиапроизводстве".

"Стандарты качества запчастей и качества технического сервиса нужно будет соблюдать не менее, а более строго, чем в автомобильной отрасли, но и развитие рынка продиктует переход от модели дорогостоящего и длительного ремонта на авиапроизводстве к ремонту в дилерском салоне, прошедшем необходимую сертификацию. Мультибрендовые дилерские салоны, например, имеют шанс стать точками притяжения, помимо прочего, для заказа к исполнению различных услуг при помощи беспилотников", — добавил Чижов.