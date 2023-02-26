ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — ПРАЙМ. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. Россияне резко сократили покупки игровых консолей и компьютеров

"Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", — приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка.

Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.

"Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", — говорится в сообщении компании.