МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Китайские автопроизводители заполняют российский рынок, но этот процесс пока хаотичен, у него есть барьеры, среди главных целей в этом вопросе — увеличивать инвестиции в производство автомобилей КНР на территории РФ, заявил бизнес-омбдусмен, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Раскрыт главный риск покупки машин за рубежом

"Китайские автомобили, на фоне ухода западных производителей, и проблем отечественного автопрома, заполняют российский рынок. Но он происходит хаотично, несистемно. Есть барьеры, которые не дают ему развиваться более эффективно", — привела пресс-служба Титова его слова, сказанные в ходе встречи в Пекине с президентом Китайской машиностроительной федерации (CMIF) Сюй Няньша.

"Поэтому мы в своем комитете решили проявить инициативу, и предложили создать в России Ассоциацию китайских автопроизводителей. Несколько дней назад прошло ее первое заседание, в состав Ассоциации вошли как крупнейшие китайские автобренды, так и российские импортеры. Самое важное – это инвестиции в производство автомобилей на территории РФ", — добавил Титов.

Он также заметил, указывается в пресс-релизе, что у компаний Haval и JAC уже есть собственные сборочные заводы. Но возможностей, по его словам, здесь очень много.

"Надо правильно построить отношения с правительством, с новыми инвесторами по использованию производственных площадок (в одной только Калужской области их освободилось 11), инвестиционных условий, требований локализации", — считает Титов.

"Ассоциация планирует развивать работу с российскими потребителями. Ведь пока в России еще не очень хорошо известны китайские автобренды, и им не всегда доверяют. Это надо менять", — заключил бизнес-омбудсмен.